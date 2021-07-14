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В Днепре завершают реконструкцию старейшей гимназии города

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Среда 14 июля 2021 15:42
В Днепре завершают реконструкцию старейшей гимназии города Фото: реконструкция старейшей гимназии Днепра завершается (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Днепре завершается реконструкция гимназии №33, которая считается старейшей школой города-миллионника в рамках президентской программы "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Там перепланировали некоторые помещения. Сделали более удобным и функциональным пищеблок. Учебные классы оформили в ярких тонах. Завезли новые мебель и мультимедийное оборудование", - рассказал Резниченко.

Завершуємо ремонт найстарішої гімназії Дніпра - №33. Там перепланували деякі приміщення. Зробили більш зручним та...

Posted by Валентин Резніченко on Tuesday, July 13, 2021

Реконструкция школы была включена в программу Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Школе уже почти полтора столетия. Ремонтники заменили все - от коммуникаций до кровли. Старыми в гимназии остались только стены и перекрытия, сообщили ранее в Днепропетровской ОГА.

Также кардинально изменилась столовая: ее расширили и сделали двухуровневой. Пищу с первого уровня на нулевой будет доставлять специальный лифт.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре создают современную базу для лечения и реабилитации детей.

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