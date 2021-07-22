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В Днепропетровской области завершилось строительство еще одной амбулатории

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Днепр, Четверг 22 июля 2021 13:07
В Днепропетровской области завершилось строительство еще одной амбулатории Фото: в Днепропетровской области построили "с нуля" современную амбулаторию (adm.dp.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Куриловке Днепропетровской области построили «с нуля» современную амбулаторию. Это один из 16 сельских медучреждений, которые в этом году обустроили в регионе по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Важно, чтобы жители сел области имели доступ к современной медицинской инфраструктуре. Для этого на Днепропетровщине создаем сеть новых амбулаторий. Строим их "с нуля" по стандартам энергоэффективности", - отметил Валентин Резниченко.

В Куриловской амбулатории будут принимать два семейных врача, каждому из них будет помогать по две медсестры.

"В новой амбулатории светло, аккуратно. Как и должно быть. Люди увидят, какие здесь хорошие условия и будут заключать договоры с семейным врачом. Следить за здоровьем", - рассказал заведующий Куриловской амбулатории Василий Туркив.

В амбулатории обустроили два кабинета для врачей, манипуляционную, комнаты прививок, диагностики, отдыха персонала, палату дневного стационара на четыре кровати. Сделан отдельный вход для людей с подозрением на вирусные заболевания. Одно из помещений выделили под аптеку. Ранее в селе аптечного пункта не было, а ближайший находился в 10 километрах.

Кроме того, в медучреждении установлены камеры наблюдения, охранная и противопожарная системы, кондиционер и сверхмощная вентиляция.

Амбулатория будет принимать пациентов и из соседней Николаевки.

В Днепропетровской области завершилось строительство еще одной амбулатории

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области "с нуля" строят два современных бассейна - в Никополе и Слобожанском.

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