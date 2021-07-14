В Днепре завершают реконструкцию старейшей гимназии города

В Днепре завершается реконструкция гимназии №33, которая считается старейшей школой города-миллионника в рамках президентской программы " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Там перепланировали некоторые помещения. Сделали более удобным и функциональным пищеблок. Учебные классы оформили в ярких тонах. Завезли новые мебель и мультимедийное оборудование", - рассказал Резниченко.

Реконструкция школы была включена в программу Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Школе уже почти полтора столетия. Ремонтники заменили все - от коммуникаций до кровли. Старыми в гимназии остались только стены и перекрытия, сообщили ранее в Днепропетровской ОГА.

Также кардинально изменилась столовая: ее расширили и сделали двухуровневой. Пищу с первого уровня на нулевой будет доставлять специальный лифт.