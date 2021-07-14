У Дніпрі завершують реконструкцію найстарішої гімназії міста

У Дніпрі завершується реконструкція гімназії №33, яка вважається найстарішою школою міста-мільйонника в рамках президентської програми " Велике будівництво ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Facebook.

"Там перепланували деякі приміщення. Зробили більш зручним та функціональним харчоблок. Навчальні класи оформили в яскравих тонах. Завезли нові меблі та мультимедійне обладнання", - розповів Резніченко.

Реконструкція школи була включена до програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Школі уже майже півтори століття. Ремонтники замінили усе – від комунікацій до покрівлі. Старими у гімназії лишились тільки стіни та перекриття, повідомили раніше у Дніпропетровській ОДА.

Також кардинально змінилася їдальня: її розширили та зробили дворівневою. Їжу з першого рівня на нульовий доставлятиме спеціальний ліфт.