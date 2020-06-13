В Днепре затопило отремонтированную за 102 млн грн улицу

В Днепре затопило центральную улицу Короленко, на реконструкцию которой из местного бюджета было выделено около 102 млн гривен. На почти отремонтированной улице смыло брусчатку и залило водой магазины.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, причиной аварии жители города считают забитые водостоки и водоотводы, которые не справились с ливнем.

“Реконструкция смыта дождем. Улицу Короленко, где почти завершили реконструкцию, затопило. Вода стекала прямо в магазины на цокольном этаже. Каким был уровень воды можно увидеть на входной двери. Работники швейной мастерской убирают последствия потопа и эмоционально реагируют на нашу съемочную группу. Спешат все убрать. Об убытках, говорят, пока не думают. Главное - разобраться с подтоплением, а считать уже потом”, - сообщают активисты.

Кроме улицы Короленко, 12 июня в Днепре также затопило Екатеринославский бульвар, где образовалось настоящее озеро, а переходить дорогу приходилось вплавь. В дополнение, стихия повалила 57 деревьев, оборвав линии электротранспорта и повредив 7 автомобилей.

Напомним, что тендер на реконструкцию ул. Короленко в Днепре был проведен в июне 2019 года. Выполнить работы подрядчик - компания ООО “СМД-ИНВЕСТ” - обязалась до 31 декабря 2020 года.

Как сообщали журналисты “Наших грошей”, закупка работ происходила с нарушениями – итоговая ведомость ресурсов и сметы не были опубликованы, что не позволяло сравнить цены материалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения.