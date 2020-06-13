У Дніпрі затопило відремонтовану за 102 млн грн вулицю

У Дніпрі затопило центральну вулицю Короленка, на реконструкцію якого з місцевого бюджету було виділено близько 102 млн гривень. На майже відремонтованій вулиці змило бруківку і залило водою магазини.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, причиною аварії жителі міста вважають забиті ринви і водовідведення, які не впоралися зі зливою.

“Реконструкція змита дощем. Вулицю Короленка, де майже завершили реконструкцію, затопило. Вода стікала прямо в магазини на цокольному поверсі. Яким був рівень води можна побачити на вхідних дверях. Працівники швейної майстерні прибирають наслідки потопу і емоційно реагують на нашу знімальну групу. Поспішають усі прибрати. Про збитки, кажуть, поки не думають. Головне - розібратися з підтопленням, а вважати вже потім", - повідомляють активісти.



Крім вулиці Короленка, 12 червня у Дніпрі також затопило Катеринославський бульвар, де утворилося справжнє озеро, а переходити дорогу доводилося вплав. На додаток, стихія повалила 57 дерев, обірвавши лінії електротранспорту і пошкодивши 7 автомобілів.

Нагадаємо, що тендер на реконструкцію вул. Короленка в Дніпрі був проведений в червні 2019 року. Виконати роботи підрядник - компанія ТОВ "СМД-ІНВЕСТ" - зобов'язалася до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляли журналісти "Наших грошей", закупівля робіт відбувалася з порушеннями – підсумкова відомість ресурсів та кошторису не були опубліковані, що не дозволяло порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.