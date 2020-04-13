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В Днепре зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 01:51
В Днепре зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Инфекцию подтвердили у двух жителей Днепра

В Днепре обнаружили два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 по состоянию на 12 апреля. Об этом сообщает Днепропетровская облгосадминистрация.

Как отметил председатель ОГА Александр Бондаренко, в общем методом ПЦР-исследований обследовали более тысячи жителей области.

"Каждый день проверяем на COVID-19 жителей с подозрениями, тех, кто контактировал с больными, недавно вернулся из-за границы, или имеет диагноз "пневмония". Сегодня выявили два новых случая заболевания. Недуг подхватили жители Днепра", - сказал он.

Всьогого в области от начала распространения инфекции зарегистрировано 60 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Четверо выздоровели.

Напоминаем, в Винницкой области за сутки коронавирус подтвердился у 26 медицинских работников. Инфицированные находятся дома на самоизоляции. Лица, с которыми контактировали больные, устанавливаются

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