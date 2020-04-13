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У Дніпрі зареєстрували нові випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 01:51
У Дніпрі зареєстрували нові випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інфекцію підтвердили у двох мешканців Дніпра

У Дніпрі виявили два нові випадки зараження коронавірусом COVID-19 станом на 12 квітня. Про це повідомялє Дніпропетровська облдержадміністрація.

Як зазначив голова ОДА Олександр Бондаренко, загалом методом ПЛР-досліджень обстежили більше тисячі жителів області.

"Щодня перевіряємо на COVID-19 мешканців із підозрами, тих, хто контактував із хворими, нещодавно повернувся з-за кордону, або має діагноз "пневмонія". Сьогодні виявили два нові випадки захворювання. Недугу підхопили мешканці Дніпра", - сказав він.

Всьогого в області від початку поширення інфекції зареєстровано 60 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Четверо людей одужали.

Нагадуємо, у Вінницькій області за добу коронавірус підтвердився у 26 медичних працівників. Інфіковані перебувають вдома на самоізоляції. Особи, з якими контактували хворі, встановлюються

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