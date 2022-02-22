В Днепре запустили пилотный проект свободного выбора блюд в школе

Новая система стала совместной инициативой мэрии и компании, обеспечивающей питание. Основные условия, в которых она нуждается, - модернизированный пищеблок, современная столовая и качественное оборудование.

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что пилотный проект позволяет не только повысить качество детского питания, но и прислушаться прежде всего к детским вкусам.

"Это позволяет четко планировать возможность приготовления пищи на следующий день - учитывая пожелания детей - и точно рассчитывать количество продуктов. Мы будем продолжать этот опыт и дальше. Будем экстраполировать его и на другие школы. Сейчас мы ведем переговоры с профильными министерствами на выделение субвенции для еще десяти подобных проектов. Очень надеюсь, что все удастся. Но независимо от того, получим ли мы субвенцию от государства, мы будем распространять этот опыт за счет городского бюджета. Ведь это - хороший и правильный ход. Поэтому питание в школах будет на должном уровне", - добавил он.

По словам технического директора профильной компании Константина Батуры, в школе установили конвектоматы. Такая техника значительно бережливее и позволяет готовить блюда гораздо быстрее.

"Оборудование имеет контроль за системой безопасности пищевых продуктов. Это автоматическое протоколирование температурного режима. Если есть отклонения, срабатывает сигнал. Это позволяет избегать человеческого фактора - нежареные или пережаренные блюда. Переоборудование этой школы длилось менее полугода", - добавляет он.