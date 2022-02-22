У Дніпрі запустили пілотний проект вільного вибору страв у школі

Нова система стала спільною ініціативою мерії та компанії, яка забезпечує харчування. Основні умови, яких вона потребує, - модернізований харчоблок, сучасна їдальня та якісне обладнання.

Міський голова Дніпра Борис Філатов вважає, що пілотний проект дозволяє не лише підвищити якість дитячого харчування, а й дослухатися насамперед до дитячих вподобань.

"Це дозволяє чітко планувати можливість приготування їжі на наступний день - враховуючи побажання дітей - і точно розраховувати кількість продуктів. Ми продовжуватимемо цей досвід і надалі. Екстраполюватимемо його і на інші школи. Нині ми ведемо перемовини з профільними міністерствами на виділення субвенції для ще десятьох подібних проєктів. Дуже сподіваюся, що все вдасться. Та незалежно від того, чи отримаємо ми субвенцію від держави, ми розповсюджуватимемо цей досвід коштом міського бюджету. Адже це - хороший і правильний хід. Тож харчування у школах буде на належному рівні", - додав він.

За словами технічного директора профільної компанії Костянтина Батури, у школі встановили конвектомати. Така техніка є значно ощадливішою та дозволяє готувати страви набагато швидше.

"Обладнання має контроль за системою безпеки харчових продуктів. Це автоматичне протоколювання температурного режиму. Якщо є відхилення, спрацьовує сигнал. Це дозволяє уникати людського фактора - недосмажені або пересмажені страви. Переобладнання цієї школи тривало менше ніж пів року", - додає він.