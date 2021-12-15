ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре с 1 января кардинально изменится питание в школах и детсадах

Новина українською →
Днепр, Среда 15 декабря 2021 16:17
В Днепре с 1 января кардинально изменится питание в школах и детсадах Фото: главный специалист ГУ Госпотребслужбы в области Маргарита Малышева (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

С 2022 года в школах и садах Днепра питание будет организовано по другому порядку, утвержденному соответствующим постановлением Кабмина (от 24.03.2021 № 305). По новым нормам, в частности под запретом усилители вкуса, ароматизаторы, колбасные изделия, блюда во фритюре, грибы, газированные напитки, консервы (мясные, рыбные, плодово-овощные) и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"Станет меньше хлеба, соли, сахаров, жиров, жареных блюд. Вместо этого включено увеличение мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей, фруктов. В основном блюда должны быть тушеные, запеченные, вареные. 75% всех продуктов, которые должны потреблять дети, должны быть растительного происхождения", - рассказала во время пресс-конференции 15 декабря главный специалист ГУ Госпотребслужбы в области Маргарита Малышева.

Она также добавила, что в каждом учебном заведении должны быть разработаны технологические карты для каждого блюда, где указаны его компоненты, рассчитаны белки, жиры, углеводы, то есть калорийность, а также первичная, термическая обработка и т.д.

Как сообщалось, в Днепре идет реорганизация библиотечной системы. Она предполагает создание интересных и современных пространств для взрослых и детей в одном месте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине