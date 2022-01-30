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В Днепре заминировали торговые центры: полиция проверяет здания

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре вечером 30 января заминировали два торгово-развлекательных центра. Людей из зданий эвакуировали, правоохранители ищут взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "34 канал".

По его данным, сегодня в Днепре заминировали два торговых центра. В соцсетях очевидцы сообщают, что это "Мост-Сити" и "Апполо".

Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Правоохранители и взрывотехники проверяют здания на наличие опасных предметов.

Напомним, 27 января в Запорожье и Бердянске заминировали школы и ТРЦ.

Отметим, 21 Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в Запорожской области.

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Министерство внутренних дел УкраиныДнепр