В Днепре задержали трех мужчин, которые похитили человека

Перед похищением, человека избили

Сегодня, 13 августа, в городе Днепр на проспекте Слобожанском задержали трех мужчин, которые избили и похитили человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как отмечают в полиции, сообщение о похищении человека им поступило 12 августа. В результате преследования, подозреваемых задержали, а жертву - освободили.

"Автомобиль "ВАЗ", в багажнике которого может находиться человек, заметили патрульные полицейские на проспекте Слобожанском. Остановить его удалось после преследования во дворе жилого дома", - говорится в сообщении.

Фото: задержание злоумышленников

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта между мужчинами и мотивы преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, что сегодня задержанного на взятке старшего следователя ГПУ взяли под стражу.

Добавим, что 9 августа сообщалось, что Генеральная инспекция задержала старшего следователя, который требовал взятку в размере 50 тыс. долларов. По показаниям заявителя, преследования со стороны работников ГПУ начались еще 19 июля 2018, после того как работники прокуратуры провели осмотр строительной площадки. После этого начали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников данного предприятия.