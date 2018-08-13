У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які викрали людину

Перед викраденням, чоловіка побили

Сьогодні, 13 серпня, у місті Дніпро на проспекті Слобожанському затримали трьох чоловіків, які побили та викрали людину. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як зазначають у поліції, повідомлення про викрадення людини їм надійшло 12 серпня. У результаті переслідування підозрюваних затримали, а жертву - звільнили.

"Автомобіль "ВАЗ", у багажнику якого може перебувати людина, помітили патрульні поліцейські на проспекті Слобожанському. Зупинити його вдалося після переслідування у дворі житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Фото: затримання зловмисників

Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють причини конфлікту між чоловіками та мотиви злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Чоловікам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що сьогодні затриманого на хабарі старшого слідчого ГПУ взяли під варту.

Додамо, що 9 серпня повідомлялося, що Генеральна інспекція затримала старшого слідчого, який вимагав хабар у розмірі 50 тис. доларів. За свідченнями заявника, переслідування з боку працівників ГПУ почалися ще 19 липня 2018, після того як працівники прокуратури провели огляд будівельного майданчика. Після цього почали викликати на допит в якості свідків працівників даного підприємства.