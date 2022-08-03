В Днепре задержали корректировщика российских ракетных ударов

Служба безопасности задержала российского агента, который собиравшего разведданные по функционированию аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

сообщено о подозрении в государственной измене. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

Оккупанты использовали эту информацию для планирования совершения диверсий и массированных артиллерийских обстрелов.

Напомним, в Кривом Роге объявили охоту на коллаборантов и корректировщиков ударов россиян по городу. Если предоставленные данные подтвердятся, информатора ждет вознаграждение до 50 тысяч гривен.

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