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У Дніпрі затримали коригувальника російських ракетних ударів

Фото: у Дніпрі затримали коригувальника російських ракетних ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала російського агента, який збирав розвіддані з функціонування аеродромів та об'єктів Придніпровської залізниці на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Окупанти використовували цю інформацію для планування здійснення диверсій і масованих артилерійських обстрілів.

Зрадником виявився

повідомлено про підозру у державній зраді. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі оголосили полювання на колаборантів і коригувальників ударів росіян по місту. Якщо надані дані підтвердяться, інформатора чекає винагорода до 50 тисяч гривень.

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Служба безпеки УкраїниДніпро