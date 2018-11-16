У Дніпрі затримали на 7 тис. доларів хабара підполковника податкової міліції

Фото: затримання на хабарі (facebook.com/SFSofUkraine)

Чиновник за цю суму обіцяв підприємцю не закривати його мережу аптек

Поліція Дніпра затримала підполковника податкової міліції за вимагання 7 тис. доларів хабара. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.

Як встановили правоохоронці, старший оперуповноважений податкової міліції вимагав від підприємця 7 тис. доларів. Натомість податківець пообіцяв не втручатися у господарську діяльність підприємця - а саме не припиняти діяльність мережі аптек.

"У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем знаходження суб’єкта господарювання", - додали у поліції.

Підполковника у п'ятницю, 16 листопада, затримали оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції, працівники обласної прокуратури та співробітники відділу оперативного забезпечення територіальних органів ДФС.

Фото: затримання на хабарі (facebook.com/SFSofUkraine)

Досудове розслідування триває. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області на хабарі затримано голову Козятинської районної ради та його посередника - директора малого приватного підприємства.