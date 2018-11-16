ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Дніпрі затримали на 7 тис. доларів хабара підполковника податкової міліції

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 21:59
У Дніпрі затримали на 7 тис. доларів хабара підполковника податкової міліції
Фото: затримання на хабарі (facebook.com/SFSofUkraine)

Чиновник за цю суму обіцяв підприємцю не закривати його мережу аптек

Поліція Дніпра затримала підполковника податкової міліції за вимагання 7 тис. доларів хабара. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України

Як встановили правоохоронці, старший оперуповноважений податкової міліції  вимагав від підприємця 7 тис. доларів. Натомість податківець пообіцяв не втручатися у господарську діяльність підприємця -  а саме не припиняти діяльність  мережі аптек. 

"У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем знаходження суб’єкта господарювання", - додали у поліції.

Підполковника у п'ятницю, 16 листопада, затримали оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції, працівники обласної прокуратури та співробітники відділу оперативного забезпечення територіальних органів ДФС.

 

Фото: затримання на хабарі (facebook.com/SFSofUkraine)

Досудове розслідування триває. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області на хабарі затримано голову Козятинської районної ради та його посередника - директора малого приватного підприємства.

У Полтавській області на хабарі затримали посадовця "Укрінтеравтосервісу" У Херсонській області на хабарі затримали керівника місцевої ДАБІ
Новини України Державна податкова адмiністрація УкраїниДФСвзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся