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У Вінницькій області на хабарі затримали голову райради

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 06:11
У Вінницькій області на хабарі затримали голову райради
Ілюстративне фото (РБК-Украина)

За хабар затримано голову Козятинської районної ради

У Вінницькій області на хабарі затримано голову Козятинської районної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Генпрокуратури.

Так, голову Козятинської районної ради та його посередника – директора малого приватного підприємства, який мав передати гроші посадовцю, затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою).  

Як встановлено, очільник районної ради домовився з директором місцевого малого приватного підприємства про отримання неправомірної вигоди від перевізників Козятинського району, які здійснюють перевезення каоліну з Жежелівського каолінового кар’єру на товариство у м. Козятин.

Окрім того, очільник перешкоджав суб’єктам господарювання у здійсненні вантажних перевезень новозбудованою автомобільною дорогою у м. Козятин, вимагаючи при цьому суму грошей у розмірі 95 тисяч гривень.

Під час проведення обшуку у посередника було виявлено частину грошей, а саме -  45 тисяч гривень, які він мав передати голові Козятинської районної ради.  

Нагадаємо, у Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні хабара у розмірі 4 тис. доларів лікаря одного із медичних закладів міста.

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