В Днепре на взятке задержали начальника миграционной службы

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили на взятке начальника одного из районных отделов в Днепре Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал от местной жительницы 3 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с недвижимого имущества. За указанную сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения сотрудником правоохранительного органа, который является уполномоченным лицом на выполнение функций государства.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что председателя сельского совета в Чудновскму районе задержали при получении 35 тыс. долларов взятки.

РБК-Украина писало, что следователи ГБР задержали на взятке в 5 тыс. долларов в Харькове майора полиции, старшего оперуповновноваженого Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области.