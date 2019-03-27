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В Харькове на взятке задержали майора полиции

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 10:28
В Харькове на взятке задержали майора полиции
Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

Полицейский требовал 5 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке в 5 тыс. долларов в Харькове майора полиции, старшего оперуполномоченого Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель за 5 тыс. долларов обещал содействовать в решении вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР задержали майора полиции после получения взятки. Решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

Также следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Полтаве, проверяют информацию относительно причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного одного из райотделов полиции Днепра во время получения 1000 долларов взятки от местного жителя.

РБК-Украина писало, что в Виннице правоохранители задержали полицейского-взяточника, который "специализировался" на вымогательстве с наркозависимых.

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