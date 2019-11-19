В Днепре от взрыва гранаты погиб человек

В Днепре во дворе дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-слубу полиции.

В настоящее время установлено, что 19 ноября около 6 утра во дворе дома по улице Гладкова произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно гранаты.

В результате мужчина 1975 года рождения получил телесные повреждения, от которых погиб.

На место выехала следственно оперативная группа и взрывотехники. По данному факту следователями открыто уголовное производство по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полиция рассматривает все версии произошедшего и устанавливает обстоятельства взрыва.

Напомним, в Киеве вечером 16 ноября около 21:00 произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей. Предварительно, люди погибли из-за взрыва гранаты.

РБК-Украина писало, что в Харькове в пятницу, 8 ноября, мужчина подорвал себя гранатой.