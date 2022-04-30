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В Днепре ВСУ и теробороне передали 22 маневровые машины

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Суббота 30 апреля 2022 16:11
В Днепре ВСУ и теробороне передали 22 маневровые машины Фото: в Днепре ВСУ и теробороне передали 22 маневровые машины (dniprorada.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украинские армейцы и тероборона на передовой получат еще 22 маневренные машины, которые уже готовы к выполнению боевых задач. Утром 30 апреля пикапы и джипы привезли в Днепр, чтобы отсюда отправить их на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Днепр".

Машины приобрели за счет частных пожертвований, волонтеров и предпринимателей. Впрочем, львиная доля денег была собрана фондом "ТАПС-Украина". Это совместная работа в рамках проекта #CARFORVICTORY, который поддерживает, в том числе и ВЦ "Восток".

Джипы и пикапы искали по всей Европе - в Италии, Польше, Бельгии, Голландии, Испании. Во Львове машины красят в пиксель, проверяют подвески, пытаются дать дополнительное оснащение - тараны, защита радиаторов, говорит писатель, блогер, координатор проекта #CARFORVICTORY Ян Валетов. По его словам, также готовится следующая партия.

Ранее на фронт уже передали 50 автомобилей для тактических групп.

Мэр Днепра Борис Филатов, который встретился с армейцами во время передачи автомобилей, поблагодарил фонд "ТАПС-Украина", а также всем, кто занимается "перегонкой" и ремонтом машин, кто защищает страну и помогает в тылу. По его словам, все это является доказательством того, что это - народная война за независимость и выживание украинского народа.

"Это - знаковое событие. Партия машин нынче довольно большая. И она не последняя. Когда мы собираемся все вместе, это дает всем понять, что мы являемся непобедимой нацией. Каждый из присутствующих здесь вкладывает долю своих сердца и души в работу ради нашей общей победы", - сказал Филатов.

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