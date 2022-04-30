У Дніпрі ЗСУ та теробороні передали 22 маневрові автівки

Українські армійці та тероборона на передовій отримають ще 22 маневрові автівки, які вже готові до виконання бойових завдань. Зранку 30 квітня пікапи та джипи привезли до Дніпра, аби звідси відправити їх на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Дніпро".

Автівки придбали коштом приватних пожертвувачів, волонтерів та підприємців. Утім, левова частка грошей була зібрана фондом "ТАПС-Україна". Це спільна робота в рамках проекту #CARFORVICTORY, який підтримує, зокрема й ВЦ "Схід".

Джипи та пікапи шукали по всій Європі - в Італії, Польщі, Бельгії, Голландії, Іспанії. У Львові автівки фарбують в піксель, перевіряють підвіски, намагаються дати додаткове оснащення - тарани, захист радіаторів, каже письменник, блогер, координатор проекту #CARFORVICTORY Ян Валетов. За його словами, також готується наступна партія.

Раніше на фронт вже передали 50 автомобілів для тактичних груп.

Мер Дніпра Борис Філатов, який зустрівся з армійцями під час передачі автівок, подякував фонду "ТАПС-Україна", а також усім, хто займається "перегонкою" та ремонтом машин, хто захищає країну і допомагає в тилу. За його словами, все це є доказом того, що це - народна війна за незалежність і виживання українського народу.

"Це - знакова подія. Партія машин нині досить велика. І вона не остання. Коли ми збираємося всі разом, це дає всім зрозуміти, що ми є непереможною нацією. Кожен з присутніх тут вкладає частку своїх серця та душі в роботу заради нашої спільної перемоги", - сказав Філатов.