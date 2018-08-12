В Дніпрі під час пожежі загинула людина

Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили тіло чоловіка

В Дніпрі, під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

12 серпня 2018 о 17:55 на гарячу лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу на п'ятому поверсі житлового будинку по вулиці Олександа Поля Центрального району міста Дніпра.

До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці техніки й 12 чоловік особового складу. Через годину пожежа була локалізована.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1957 року народження, який знаходився в квартирі.

Правоохоронні органи встановлюють причини пожежі.

Нагадаємо, у Києві горів офіс однієї з фармацевтичних компаній. На місці вогнеборці встановили, що на території однієї з фармацевтичних компаній виникло загоряння на другому поверсі і покрівлі офісної будівлі, яка, за попередньою інформацією, не експлуатувалося.