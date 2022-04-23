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В Днепре у водителей за превышение скорости будут забирать автомобили

За пережистку скорости в Днепре будут забирать авто (pixabay.com)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре с 23 апреля у любителей устраивать гонки в городе будут забирать машины и передавать их на армию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя мэра Михаила Лысенка.

"Когда в нашей стране идет война и пока вся наша нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки на "скоростных" машинах по городу. Даже во время комендантского часа", - написал он.

В частности, с сегодняшнего дня у таких владельцев будут отбирать автомобили.

По его словам, полиция уже получила все указания. Машины будут отбирать на месте и будут передавать в управление ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в Харькове у таксистов, накручивают заоблачные цены, будут забирать авто.

Также мы писали, что в Одесской области обнаружили почти 350 единиц техники, которая принадлежит россиянам и белорусам.

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Днепр