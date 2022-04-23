В Днепре у водителей за превышение скорости будут забирать автомобили

В Днепре с 23 апреля у любителей устраивать гонки в городе будут забирать машины и передавать их на армию
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя мэра Михаила Лысенка.
"Когда в нашей стране идет война и пока вся наша нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки на "скоростных" машинах по городу. Даже во время комендантского часа", - написал он.
В частности, с сегодняшнего дня у таких владельцев будут отбирать автомобили.
По его словам, полиция уже получила все указания. Машины будут отбирать на месте и будут передавать в управление ВСУ.
Ранее мы сообщали, что в Харькове у таксистов, накручивают заоблачные цены, будут забирать авто.
Также мы писали, что в Одесской области обнаружили почти 350 единиц техники, которая принадлежит россиянам и белорусам.
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