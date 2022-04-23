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В Дніпрі у водіїв за перевищення швидкості забиратимуть автомобілі

За пережищення швидкості у Дніпрі забиратимуть авто (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі з 23 квітня у любителів влаштовувати гонки у місті забиратимуть машини та передаватимуть їх на армію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника мера Михайла Лисенка.

"Коли в нашій країні йде війна і доки вся наша нація бореться з ворогом, окремі персонажі мають необережність влаштовувати гонки на "швидкісних" машинах по місту. Навіть під час комендантської години", - написав він.

Зокрема, відсьогодні у таких власників будуть відбирати автомобілі.

За його словами, поліція вже отримала всі вказівки. Машини будуть відбирати на місці та будуть передавати в управління ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові у таксистів, що накручують захмарні ціни, будуть забирати авто.

Також ми писали, що в Одеській області виявили майже 350 одиниць техніки, яка належить росіянам та білорусам.

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Дніпро