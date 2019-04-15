У Дніпрі за вечір "замінували" 7 об'єктів

Фото: аеропорт Дніпра (з відкритих джерел)

До поліції надійшли повідомлення про мінування аеропорту, 3 торгових центрів і 3 готелів

У Дніпрі правоохоронці отримали сім неправдивих повідомлень про замінування різних об'єктів у другій половині неділі, 14 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Перше повідомленні 14 квітня надійшло про замінування аеропорту - о 16:10, а вже о 16:19 надійшло настпне повідомлення про мінування торгового центру "Пасаж", а о 16:35 - про мінування ТРЦ "Караван".

Поліція провела евакуацію з приміщень, на місці працювали вибухотехніки, нічого, що загрожувало б життю відвідувачів та працівників торгових центрів виявлено не було.

О 18:49 надійшло повідомлення про замінування магазину "Ашан" в одному з торгових центрів Дніпра, а після 20:00 - повідомлення про мінування готелів "Дніпропетровськ", "Європейський" та "Жовтневий".

Всі повідомлення, що надійшли в поліцію в неділю виявилися неправдивими.

Нагадаємо, 14 квітня поліція Києва отримала анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності і евакуювала звідти всіх відвідувачів.

Пізніше правоохоронці отримали ще 5 анонімних повідомлень про замінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська та Михайлівська, а також міжнародного центру сучасного мистецтва і торгового центру на вулиці Басейній.