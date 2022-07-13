В Днепре уменьшают налоги на землю и недвижимость

Так, ставка по налогу на нежилую недвижимость уменьшена на 25 %. Это касается как юридических, так и физических лиц, чье имущество расположено в разных частях города.

Мэр Днепра Борис Филатов, который инициировал принятие этого решения, назвал его примером для всей Украины.

"Бизнес имеет существенные вызовы, а это то, чем мы можем помочь. Для бизнеса это экономия в сотни миллионов гривен. Мы понимаем всю ответственность и надеемся, что будем иметь соответствующие компенсаторные механизмы - благодаря НДФЛ, заработным платам и их налогообложению. Все это проработано нашими экономистами и финансистами. Поэтому я призываю другие территориальные общины так же идти бизнесу навстречу", - сказал Филатов.

Ставки платы за земельные участки, где будут возводить жилье, общественную застройку и помещения для различных сфер бизнеса, уменьшены более чем в 4 раза.

Более чем вдвое снизится ставка по земельным участкам для предприятий связи. Ожидается, что такое изменение платы за землю по критическим секторам экономики позволит уменьшить себестоимость производства продукции и предоставления услуг.

Кроме этого, с 2,3 до 1,3% "упадут" ставки платы за земельные участки, где работают промышленные предприятия, а также уязвимые сектора - энергетика и транспорт.

Все изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Полугодовой срок перед началом действия такого нововведения является требованием Налогового кодекса.