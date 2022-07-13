У Дніпрі зменшують податки на землю і нерухомість

Так, ставку по податку на нежитлову нерухомість зменшено на 25 %. Це стосується як юридичних, так і фізичних осіб, чиє майно розташоване у різних частинах міста.

Мер Дніпра Борис Філатов, який ініціював ухвалення цього рішення, назвав його прикладом для всієї України.

"Бізнес має зараз суттєві виклики, а це те, чим ми можемо допомогти. Для бізнесу це економія в сотні мільйонів гривень. Ми розуміємо всю відповідальність і сподіваємося, що матимемо відповідні компенсаторні механізми - завдяки ПДФО, заробітним платам і їхньому оподаткуванню. Усе це пропрацьовано нашими економістами і фінансистами. Тож я закликаю інші територіальні громади так само йти бізнесу назустріч", - сказав Філатов.

Ставки плати за земельні ділянки, де зводитимуть житло, громадську забудову та приміщення для різних сфер бізнесу, зменшено у понад 4 рази.

Більш як удвічі знизиться ставка по земельних ділянках для підприємств зв’язку. Очікується, що така зміна плати за землю по критичних секторах економіки дасть змогу зменшити собівартість виробництва продукції та надання послуг.

Крім цього, з 2,3 до 1,3% "впадуть" ставки плати за земельні ділянки, де працюють промислові підприємства, а також вразливі сектори - енергетика і транспорт.

Усі зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року. Піврічний термін перед початком дії такого нововведення є вимогою Податкового кодексу.