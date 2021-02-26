В Днепре тепломодернизированные школы подключили к системе мониторинга отопления

В Днепре в рамках первого этапа совместного инвестиционного проекта с ЕБРР по повышению энергоэффективности общественных зданий в 84 школах и садах проведено термомодернизацию.

По его словам, в части этих объектов сделано комплексную реновацию - утеплены фасады, кровли, заменены окна, двери, установлены индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и приборы учета, на остальных - выполнены различные инженерные работы, в частности оборудован ИТП. Благодаря энергоэффективным мероприятиям в учреждениях теперь комфортные температурные условия.

Школа № 62 - один из участников первого этапа инвестиционного проекта.

"Утеплено более 5 тыс. квадратных метров фасада здания, 1 172 квадратных метра кровли и 550 квадратных метров пола чердака, заменены окна на металлопластиковые, а также установлено три индивидуальные тепловые пункты и приборы учета. ИТП контролирует и лучше распределяет подачи тепла в здания. Уже можем сказать, что благодаря проведенным энергоэффективным мероприятиям в этой школе за 2020 год сэкономлено 40 % энергоресурсов", - сообщил Владимир Афанасьев.

В то же время директор школы Елена Светличная рассказала, что корпуса учреждения построены в разные годы, самый старший - в 1952 году.

Все тепломодернизированные школы и сады подключены к системе мониторинга отопления. Это позволяет дистанционно снимать показатели всех датчиков ИТП, выставлять автоматически регулировку отопления в зависимости от температуры снаружи, то есть подавать его в необходимом количестве для оптимальной температуры внутри здания, сообщил директор КП "Днепровская городская энергосервисная компания" Тимур Головаха.

По словам директора департамента инновационного развития горсовета Юлии Павлюк, сейчас идет подготовительная работа для внедрения второго этапа инвестиционного проекта еще в 98 учреждениях: 66 детских садах, 28 школах и 4 медучреждениях. Для этого городской совет подписал договор с Европейским банком реконструкции и развития.

"Речь идет о предоставлении гранта в 5,5 млн евро и 25 млн евро кредитных средств от Фонда Восточноевропейского партнерства по вопросам экологии и энергоэффективности и ЕБРР на упомянутые цели. Для второго этапа отобраны те здания, которые требуют внедрения энергоэффективных мероприятий в первую очередь, поскольку они потребляют больше энергоресурсов. После получения общей экономии энергоресурсов не менее чем 30 %, то есть благодаря сэкономленным средствам, и будет выплачиваться кредит", - пояснила Павлюк.

Школа № 76 - одна из тех, что попал ко второму этапу проекта по термомодернизации. Здесь будет выполнена полная реновация здания (утепление фасада, кровли, замена окон, установка ИТП).

"Здание школы уже довольно старенькое, ей 85 лет. Понятно, что в силу возраста есть проблемы: не везде по школе тепло. Остались еще деревянные окна. Поэтому очень рады, что попали к такому замечательному проекту и ожидаем на комплексную термомодернизацию", - добавила директор школы № 76 Анна Сазанская.