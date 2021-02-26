У Дніпрі тепломодернізовані школи підключили до системи моніторингу опалення

У Дніпрі в рамках першого етапу спільного інвестиційного проєкту з ЄБРР з підвищення енергоефективності громадських будівель у 84 школах і садках проведено термомодернізацію.

За його словами, у частині цих об’єктів зроблено комплексну реновацію - утеплені фасади, покрівлі, замінені вікна, двері, встановлені індивідуальні теплові пункти (ІТП) і прилади обліку, на решті - виконані різні інженерні роботи, зокрема облаштовано ІТП. Завдяки енергоефективним заходам у закладах тепер комфортні температурні умови.

Школа № 62 - один з учасників першого етапу інвестиційного проекту.

"Утеплено понад 5 тис. квадратних метрів фасаду будівлі, 1 172 квадратні метри покрівлі та 550 квадратних метрів підлоги горища, замінено вікна на металопластикові, а також встановлено три індивідуальні теплові пункти і прилади обліку. ІТП контролює і краще розподіляє подання тепла в будівлі. Вже можемо сказати, що завдяки проведеним енергоефективним заходам у цій школі за 2020 рік зекономлено 40 % енергоресурсів", - повідомив Володимир Афанасьєв.

Водночас директорка школи Олена Світлична розповіла, що корпуси закладу побудовані у різні роки, найстарший - у 1952 році.

Усі тепломодернізовані школи і садки підключені до системи моніторингу опалення. Це дозволяє дистанційно знімати показники усіх датчиків ІТП, виставляти автоматично регулювання опалення залежно від температури ззовні, тобто подавати його в необхідній кількості для оптимальної температури всередині будівлі, повідомив директор КП "Дніпровська міська енергосервісна компанія" Тимур Головаха.

За словами директорки департаменту інноваційного розвитку міськради Юлії Павлюк, наразі триває підготовча робота для впровадження другого етапу інвестиційного проєкту ще у 98 закладах: 66 дитячих садках, 28 школах і 4 медустановах. Для цього міська рада підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Йдеться про надання гранту у 5,5 млн євро та 25 млн євро кредитних коштів від Фонду Східноєвропейського партнерства з питань екології та енергоефективності та ЄБРР на згадані цілі. Для другого етапу відібрані ті будівлі, які потребують впровадження енергоефективних заходів першочергово, оскільки вони споживають більше енергоресурсів. Після отримання загальної економії енергоресурів не менш ніж 30 %, тобто завдяки зекономленим коштам, і сплачуватиметься кредит", - пояснила Павлюк.

Школа № 76 - одна з тих, що потрапила до другого етапу проекту з термомодернізації. Тут буде виконана повна реновація будівлі (утеплення фасаду, покрівлі, заміна вікон, встановлення ІТП).

"Будівля школи вже доволі старенька, їй 85 років. Зрозуміло, що через вік є проблеми: не усюди по школі тепло. Залишилися ще дерев’яні вікна. Тому дуже раді, що потрапили до такого чудового проєкту і очікуємо на комплексну термомодернізацію", - додала директорка школи № 76 Ганна Сазанська.