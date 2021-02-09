Филатов: городская власть открыта к диалогу с учреждениями высшего образования

Органы местного самоуправления, городские власти будут принимать больше участия в жизни учреждений высшего образования.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время заседания совета ректоров 8 февраля.

"Безусловно, заведения высшего образования нам не подчинены. Впрочем, мы всегда найдем общий язык. Городская власть открыта к диалогу и готова подставить плечо. Чтобы мы могли взаимодействовать на благо территориальной общины", - сказал Борис Филатов.

Заседание провели в Университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, чтобы обсудить, в частности, дальнейшую организацию учебного процесса. Часть руководителей вузов присоединилась к разговору видеосвязью.

Кроме этого, во время заседания совета мэр Днепра вручил ректору Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна Александру Пшиньку удостоверение и нагрудный знак "Почетный гражданин города Днепра".

Со своей стороны Пшинько назвал эту награду одной из самых высоких, которые можно иметь в жизни.

"Мы видим, как меняется наш Днепр. Поэтому мы будем сотрудничать - с молодежью, с коллективами. Если вам понадобится наша помощь, мы готовы ее предоставить", - добавил он.