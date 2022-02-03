В Днепре строят первый в городе Центр предоставления административных услуг

"Работаем над тем, чтобы жители области могли получать государственные сервисы рядом с домом. В частности, совершенствуем и расширяем сеть ЦНАПов. Мощный центр административных и социальных услуг создаем в Днепре на Слобожанском проспекте. В разгаре - реконструкция здания под будущий open space", - рассказал глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Первый днепровский ЦНАП создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В здании будущего центра заменили кровлю и установили энергосберегающие окна. Уже готовы системы отопления, вентиляции, кондиционирования, финишируют фасадные работы. В ЦНАПе установят лифты, один из которых будет предусмотрен для посетителей с инвалидностью.

Данное место станет крупнейшим центром предоставления государственных услуг в Днепре. Там можно будет оформить несколько сот разнообразных сервисов.