UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре строят первый в городе Центр предоставления административных услуг

Автор: Наталия Гурковская

В Днепре в этом году заработает первый в городе Центр предоставления административных услуг и социальных сервисов. Он откроется в бывшем здании Индустриального райисполкома. Сейчас там проходит реконструкция под формат open space.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Работаем над тем, чтобы жители области могли получать государственные сервисы рядом с домом. В частности, совершенствуем и расширяем сеть ЦНАПов. Мощный центр административных и социальных услуг создаем в Днепре на Слобожанском проспекте. В разгаре - реконструкция здания под будущий open space", - рассказал глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Первый днепровский ЦНАП создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В здании будущего центра заменили кровлю и установили энергосберегающие окна. Уже готовы системы отопления, вентиляции, кондиционирования, финишируют фасадные работы. В ЦНАПе установят лифты, один из которых будет предусмотрен для посетителей с инвалидностью.

Данное место станет крупнейшим центром предоставления государственных услуг в Днепре. Там можно будет оформить несколько сот разнообразных сервисов.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Павлограде Днепропетровской области отремонтировали самую длинную - 12-километровую - улицу, которая идет через весь город и является частью национальной трассы Дорога Единства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр