У Дніпрі будують перший у місті Центр надання адміністративних послуг

"Працюємо над тим, аби мешканці області могли отримувати державні сервіси поряд із домом. Зокрема, вдосконалюємо та розширюємо мережу ЦНАПів. Потужний осередок адміністративних і соціальних послуг створюємо у Дніпрі на Слобожанському проспекті. У розпалі - реконструкція будівлі під майбутній open space", - розповів голова облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Перший дніпровський ЦНАП створюють у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У будівлі майбутнього центру замінили покрівлю та встановили енергозберігаючі вікна. Вже готові системи опалення, вентиляції, кондиціонування, фінішують фасадні роботи. У ЦНАПі встановлять встановлять ліфти, один з яких буде передбачений для відвідувачів з інвалідністю.

Це місце стане найбільшим осередком з надання державних послуг у Дніпрі. Там можна буде оформити кілька сотень різноманітних сервісів.