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У Дніпрі будують перший у місті Центр надання адміністративних послуг

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі цього року запрацює перший й місті Центр надання адміністративних послуг та соціальних сервісів. Він відкриється у колишній будівлі Індустріального райвиконкому. Зараз там проводять реконструкцію під формат open space.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Працюємо над тим, аби мешканці області могли отримувати державні сервіси поряд із домом. Зокрема, вдосконалюємо та розширюємо мережу ЦНАПів. Потужний осередок адміністративних і соціальних послуг створюємо у Дніпрі на Слобожанському проспекті. У розпалі - реконструкція будівлі під майбутній open space", - розповів голова облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Перший дніпровський ЦНАП створюють у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У будівлі майбутнього центру замінили покрівлю та встановили енергозберігаючі вікна. Вже готові системи опалення, вентиляції, кондиціонування, фінішують фасадні роботи. У ЦНАПі встановлять встановлять ліфти, один з яких буде передбачений для відвідувачів з інвалідністю.

Це місце стане найбільшим осередком з надання державних послуг у Дніпрі. Там можна буде оформити кілька сотень різноманітних сервісів.

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Павлограді Дніпропетровської області відремонтували найдовшу - 12-кілометрову - вулицю, яке йде через усе місто і є частиною національної траси Дорога Єдності.

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Дніпро