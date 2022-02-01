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В Павлограде впервые за десятилетия отремонтировали самую длинную улицу города

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Днепр, Вторник 01 февраля 2022 15:25
В Павлограде впервые за десятилетия отремонтировали самую длинную улицу города Фото: в Павлограде впервые за десятилетия отремонтировали улицу Днепровскую (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Павлограде отремонтировали самую длинную улицу, которая идет через весь город и является частью национальной трассы Дорога Единства. Все 12,5 км улицы – в новом асфальтобетоне, с бордюрами и разметкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

В 2021 году в области построено и отремонтировано более 550 км государственных и местных автодорог. Поработали и над улучшением коммунальных дорог. В частности, привели в порядок одну из главных транспортных артерий Павлограда - улицу Днепровскую. Она стала частью национальной Дороги Единства М-30 "Стрый - Изварино", - рассказал первый заместитель председателя Днепр ОГА Владимир Орлов.

В последний раз ремонт на Днепровской проводили более 15 лет назад, и за это время дорога превратилась в систему ям и препятствий.

В ходе работ, выполнявшихся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", положили два слоя новой дорожной одежды, заменили бордюры, отремонтировали ливневую канализацию и нанесли новую разметку.

Всего в течение прошлого года на Днепропетровщине, кроме ремонта дорог государственного и местного значения, восстановили также 20 км коммунальных дорог.

Напомним, ранее глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал, как по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" возводят уникальную транспортную эстакаду через реку Ориль.

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