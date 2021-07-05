В Днепре строят инновационный спорткомплекс под открытым небом

В Днепре для учеников УВК №122 откроют инновационный комплекс, где можно будет заниматься различными видами спорта и активно проводить время на свежем воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юрия Голика в Facebook.

"На фото - пример нестандартной планировки школьного стадиона в ходе его будущей реконструкции (если объективно, то реконструировать особо нечего, есть просто территория, именуемая в документах стадионом, но таковым от этого по сути не являющаяся)", - описал Голик.

Авторы проекта отошли от идеи стандартного школьного стадиона, решив создать пространство, в котором детям будет интересно развиваться.

Всю территорию разделили на несколько зон, среди которых игровые площадки для детей до 9 лет (с подогревом) и старших учеников, универсальное мультиполе для футбола и баскетбола, поле для стритбола и две зоны для силовых занятий и воркаута, зона отдыха. Вдоль всей территории - беговая дорожка с профессиональным покрытием.

В учебно-воспитательном комплексе №122 - более 500 учеников, от дошкольников до старшеклассников. Предполагается, что в дневное время территория будет в их распоряжении, а во внеурочное время там смогут заниматься жители района.