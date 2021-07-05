У Дніпрі будують інноваційний спорткомплекс просто неба

У Дніпрі для учнів НВК №122 відкриють інноваційний комплекс, де можна буде займатися різними видами спорту та активно проводити час на свіжому повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юрія Голика у Facebook.

"На фото - приклад нестандартного планування шкільного стадіону в ході його майбутньої реконструкції (якщо об'єктивно, то реконструювати особливо нічого, є просто територія, іменована в документах стадіоном, але таким від цього по суті не є)", - описав Голик.

Автори проекту відійшли від ідеї стандартного шкільного стадіону, вирішивши створити простір, в якому дітям буде цікаво розвиватися.

Усю територію розділили на кілька зон, серед яких ігрові майданчики для дітей до 9 років (з підігрівом) і старших учнів, універсальне мультиполе для футболу і баскетболу, поле для стрітболу та дві зони для силових занять і воркауту, зона відпочинку. Вздовж всієї території - бігова доріжка з професійним покриттям.

У навчально-виховному комплексі №122 - понад 500 учнів, від дошкільнят до старшокласників. Передбачається, що в денний час територія буде в їхньому розпорядженні, а в позаурочний час там зможуть займатися жителі району.