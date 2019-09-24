ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 11:38
У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка, є постраждалі
Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Інцидент стався на перехресті вулиць Динамо і Запорізьке шосе

У місті Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю вантажівки та маршрутки, в результаті чого постраждали щонайменше 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу обласної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався у вівторок, 24 вересня, 08:26 на перехресті вулиць Динамо і Запорізьке шосе.

За попередніми даними, одинадцять потерпілих з легкими та середньої ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

На місці ДТП працюють слідчі і поліцейські патрульної поліції. Зараз триває огляд місця події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Андріївка Донецької області зіткнулися автомобіль і мікроавтобус, в результаті чого постраждали 10 осіб, троє з яких - діти. Водій транспортного засобу на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro, в результаті чого сталося ДТП.

Крім того, в селі Заставье Рівненської області водій допустив наїзд на 14-річного школяра, в результаті чого той помер від отриманих травм. Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Під Рівному у ДТП загинув школяр У Донецькій області в ДТП з мікроавтобусом постраждали 10 людей
Новини України ДТПФК Дніпро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся