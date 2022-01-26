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В Днепре столкнулись фура и маршрутка

Автор: Ольга Белей

В среду, 26 января, в Днепре произошла авария с участием фуры Volvo и маршрутки "Богдан". В ДТП пострадал пассажир маршрутного такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

"Оба транспортных средства двигались по улице Курсантской недалеко от авторынка. По словам водителя маршрутки №37, он двигался в крайней правой полосе с пассажирами в салоне. Внезапно в заднюю часть въехала фура Volvo. Сила удара была такой, что у "Богдана" вылетело заднее стекло, а фуру буквально сложило пополам", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Днепре (informator.ua)

Как стало известно, инцидент произошел около 8:00. Пострадал один пассажир маршрутки. Его забрали в больницу с ушибом грудной клетки.

На месте работает патрульная полиция, детали происшествия устанавливаются.

Напомним, вчера 24 января, под Киевом легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.

Добавим, в Хмельницком произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.

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