RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Дніпрі зіткнулися фура і маршрутка

Автор: Ольга Белей

У середу, 26 січня, в Дніпрі сталася аварія за участю фури Volvo і маршрутки "Богдан". У ДТП постраждав пасажир маршрутного таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

"Обидва транспортні засоби рухалися по вулиці Курсантській недалеко від авторинку. За словами водія маршрутки №37, він рухався в крайній правій смузі з пасажирами в салоні. Раптово в задню частину в'їхала фура Volvo. Сила удару була такою, що у "Богдана" вилетіло заднє скло, а фуру буквально склало навпіл", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП у Дніпрі (informator.ua)

Як стало відомо, інцидент стався близько 8:00. Постраждав один пасажир маршрутки. Його забрали в лікарню з забоєм грудної клітини.

На місці працює патрульна поліція, деталі події встановлюються.

Нагадаємо, вчора 24 січня, під Києвом легковий автомобіль влетів під фуру. Внаслідок ДТП загинули чотири людини.

Додавши, у Хмельницькому сталася смертельна ДТП за участю митника. В результаті аварії загинула 90-річна жінка.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП