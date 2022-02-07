В Днепре готовят к запуску приложение, которое позволит горожанам управлять Dnipro Light Flowers
В Днепре готовят к запуску приложение, что позволит всем желающим управлять свето-музыкальным шоу Dnipro Light Flowers, приложение будет доступно к загрузке уже весной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова.
По его словам, проект Dnipro Light Flowers был создан без трат для городского бюджета.
Филатов поблагодарил тех, кто вложил в это свои силы и ресурсы, назвав объединение творческих людей, частных инвесторов и городских властей примером для всех украинских территориальных общин.
Также в эти выходные впервые была опробована новая интерактивная опция Dnipro Light Flowers, позволяющая запускать световое шоу прямо со смартфона. Приложение будет доступно к загрузке уже весной. Получить доступ можно за донаты, которые будут напрямую перечисляться фонду помощи детям Kiddo.
"Воспользоваться аппликацией смогут все жители нашего города. Следуя определенным правилам, каждый сможет запускать ее к праздничным датам - в режиме реального времени, демонстрируя ее своим близким, коллегам, родственникам и гостям города", - добавил Борис Филатов.
Остальные условия пользования в ближайшее время будут обнародованы на сайте горсовета.
В настоящее время известно, что анонсированное приложение будет учитывать количество желающих и будет формировать запросы в электронную очередь. При включении заказа пользователь будет получать сообщение с точным временем. При этом функция будет доступна только в радиусе Фестивального причала и смотровой площадки парка Шевченко - после наступления темноты и до десяти часов вечера. Таким образом, систему защитят от перегрузки.
"Инсталляция Dnipro Light Flowers является уникальной в глобальном масштабе по целому ряду параметров. Запуск мобильного приложения будет первым примером того, когда каждый житель сможет напрямую взаимодействовать со свето-музыкальным шоу, а не просто созерцать его по расписанию. Это будут чрезвычайно яркие впечатления, которыми можно удивить гостей со всего мира. Было непросто организовать все с технической стороны, но это еще раз подчеркивает, что Днепр является городом космических технологий, интеллекта и творчества", - отметил руководитель компании "Expolight" и автор медиа-атринсталляции Николай Каблука.
Напомним, постиндустриальная свето-музыкальная инсталляция Dnipro Light Flowers в настоящее время охватывает пять (из запланированных тринадцати) труб бывшего завода им. К. Либкнехта.
Специальные датчики GPS-контроллеров на расстоянии 5 километров синхронизируют между собой трубы и музыкальное оборудование на смотровых площадках противоположного берега Днепра с точностью до миллисекунды.
По итогам 2021 года свето-музыкальная инсталляция впервые в восточной Европе обошла конкурентов из Японии, Австралии и Китая, одержав победу во всемирно известном конкурсе светового дизайна "LIT Awards" в номинации "Light Art Project".