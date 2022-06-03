В Днепре слышали взрыв, а над городом большое облако дыма: что произошло

В Днепре сегодня днем прогремел взрыв, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Как выяснилось, причиной этого стал пожар на местном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям .

Сначала местные СМИ и Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в городе, но в то время не было воздушной тревоги. Затем очевидцы начали публиковать фото и видео большого облака дыма, которое поднималось над городом.

Как рассказали спасатели, в Днепре вспыхнул пожар на частном предприятии, а именно в одном из ангаров, в котором находились газовые баллоны. Баллоны от огня сдетонировали.

"Площадь возгорания - 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных автомобиля. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Просим граждан не паниковать", - заявили в ГСЧС.

Обновлено 18:35.

В результате пожара погибли два человека, третий - находится в больнице. Пожар на территории предприятия был ликвидирован.

"Там перерабатывали в биотопливо вторичное сырье - пластик и резину. В металлическом ангаре взорвались баллоны с пропан-бутаном", – рассказали спасатели.