ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре слышали взрыв, а над городом большое облако дыма: что произошло

Новина українською →
Днепр, Пятница 03 июня 2022 17:59
В Днепре слышали взрыв, а над городом большое облако дыма: что произошло Фото: в Днепре произошел взрыв на предприятии (t.me/dniprooblcentr)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Днепре сегодня днем прогремел взрыв, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Как выяснилось, причиной этого стал пожар на местном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сначала местные СМИ и Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в городе, но в то время не было воздушной тревоги. Затем очевидцы начали публиковать фото и видео большого облака дыма, которое поднималось над городом.

Как рассказали спасатели, в Днепре вспыхнул пожар на частном предприятии, а именно в одном из ангаров, в котором находились газовые баллоны. Баллоны от огня сдетонировали.

"Площадь возгорания - 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных автомобиля. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Просим граждан не паниковать", - заявили в ГСЧС.

Обновлено 18:35.

В результате пожара погибли два человека, третий - находится в больнице. Пожар на территории предприятия был ликвидирован.

"Там перерабатывали в биотопливо вторичное сырье - пластик и резину. В металлическом ангаре взорвались баллоны с пропан-бутаном", – рассказали спасатели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Пожар Взрыв
NEWS
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине