У Дніпрі чули вибух, а над містом велика хмара диму: що сталося

У Дніпрі сьогодні вдень пролунав вибух, після чого над містом піднялася велика хмара диму. Як з'ясувалося, причиною цього стала пожежа на місцевому підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій .

Спочатку місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомили про потужний вибух у місті, але в той час не було повітряної тривоги. Потім очевидці почали публікувати фото та відео великої хмари диму, яка піднімалася над містом.

Як розповіли рятувальники, у Дніпрі спалахнула пожежа на приватному підприємстві, а саме в одному з ангарів, якому перебували газові балони. Балони від вогню здетонували.

"Площа займання - 1000 кв. м. На місці працюють 17 рятувальників та 4 пожежні автомобілі. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Просимо громадян не панікувати", - заявили в ДСНС.

Оновлено 18:35.

В результаті пожежі загинули дві людини, третя - перебуває у лікарні. Пожежу на території підприємства ліквідували.

"Там переробляли в біопаливо вторинну сировину - пластик та резину. В металевому ангарі вибухнули балони з пропан-бутаном", - розповіли рятувальники.