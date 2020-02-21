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У Дніпрі слідчий вимагав 250 тис. грн за закриття справи

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 20:33
У Дніпрі слідчий вимагав 250 тис. грн за закриття справи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронець вимагав хабар за закриття кримінального провадження за порушення санітарних правил і норм

У Дніпрі слідчий вимагав у підприємця 250 тисяч гривень за закриття справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що правоохоронець вимагав у місцевого підприємця неправомірну вигоду у розмірі 250 тисяч гривень за закриття кримінального провадження за порушення санітарних правил і норм.

"21 лютого 2020 року поліцейського затримали після одержання всієї суми хабара в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі та інші процесуальні дії, а також вирішується питання про обрання відносно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк ‪від 5 до 10‬ років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР затримало співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції за отримання 1 тисячі доларів хабаря від жінки, яка звинувачувалася в шахрайстві. Слідчий обіцяв за винагороду закрити справу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві затримали працівника Управління патрульної поліції та його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Правоохоронець погрожував приватному підприємцю.

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