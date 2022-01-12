В Днепре для школьников строят целый спорткомплекс со стадионом

"Дети должны заниматься физкультурой и спортом на отвечающих требованиям времени стадионах. С яркими площадками с безопасным нетравматическим покрытием и удобными орудиями. Такие площадки создаем в учебных заведениях по всей области. Работы продолжаются у школы №35 в Днепре", - говорит глава областной администрации Валентин Резниченко.

Школьный стадион был построен 45 лет назад и с тех пор не знал никаких изменений. Поэтому его полностью реконструируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Новое футбольное поле будет евростандартного размера: 105 на 68 метров. Пока на нем обустраивают дренаж, чтобы в дождь не собирались лужи. Также вокруг поля поставят 16-метровые мачты с 22 светильниками на каждой. Они будут освещать стадион по вечерам.

По словам и.о. директора школы Ирины Карпенко, обновленный спорткомплекс позволит одновременно проводить занятия для нескольких классов. Кроме того, на стадионе и спортивных площадках также будут заниматься учащиеся соседней школы №111 и ДЮСШ №2. В целом новый спорткомплекс будет принимать более 2 тыс. детей.