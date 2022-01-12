У Дніпрі для школярів будують цілий спорткомплекс зі стадіоном

"Діти мають займатися фізкультурою і спортом на стадіонах, що відповідають вимогам часу. Із яскравими майданчиками з безпечним нетравматичним покриттям та зручними знаряддями. Такі осередки створюємо в навчальних закладах по всій області. Роботи тривають біля школи №35 у Дніпрі", - каже голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Шкільний стадіон був збудований 45 років тому й відтоді не знав жодних змін. Тому його повністю реконструюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нове футбольне поле буде за розміром євростандартним: 105 на 68 метрів. Наразі на ньому облаштовують дренаж, аби в дощ не збиралися калюжі. Також навколо поля поставлять 16-метрові щогли з 22 світильниками на кожній. Вони освічуватимуть стадіон вечорами.

За словами в.о. директорки школи Ірини Карпенко, оновлений спорткомплекс дозволить одночасно проводити заняття для декількох класів. Крім того, на стадіоні та спортивних майданчиках також будуть займатися учні сусідньої школи №111 і ДЮСШ №2. Загалом новий спорткомплекс прийматиме понад 2 тис. дітей.