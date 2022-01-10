В Днепре проводят реконструкцию одной из старейших школ города

В Днепре впервые за столетнюю историю реконструируют общеобразовательную школу №122, где учатся 500 учеников. Здание станет полностью энергоэффективным, а внутренние интерьеры превратят в современное и безбарьерное образовательное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Современное образовательное пространство создаем в разных уголках региона – и в городах, и в небольших селах. После завершения реконструкции дети охотно начинают ходить в школу. Они улыбаются и лучше учатся", - говорит заместитель главы Днепропетровской областной администрации Ольга Горб.

В ходе работ, выполняемых по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", утепляют здание и уже успели проложить гидроизоляцию, чтобы защитить школу от подтоплений и разрушений.

Также по плану реконструкции заменят кровлю, установят энергоэффективные окна. При этом внешние работы будут выполняться так, чтобы сохранить исторический вид здания.

Внутри школы заменят все коммуникации и установят современную систему вентиляции в спортивном зале и пищеблоке. Кроме спортивного зала, для школьников отремонтируют школьный стадион и двор, где можно будет заниматься разными видами спорта.

Классные интерьеры проектируются в светлых тонах с яркими акцентами. Каждый кабинет будет иметь свой цвет.

Все пространства будут инклюзивными, для этого школьные входы обустроят пандусами, а здание внутри - подъемниками.