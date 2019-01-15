Во Львове задержали на взятке начальника отдела Госаудитслужбы

Фото: задержание (npu.gov.ua)

Начальника отдела Западного офиса Госаудитслужбы задержали на взятке 30 тысяч гривен

Во Львове полиция разоблачила на взятке начальника отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Также правоохранители задержали бухгалтера одного из бюджетных учреждений, которая предоставила аудитору неправомерную выгоду за решение вопросов.

Установлено, что руководитель одного из отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины организовал коррупционную схему проведения аудита в бюджетных учреждениях. А частности, если работники учреждений хотели, чтобы аудит прошел без выявления финансовых правонарушений со стороны аудиторов, то сотрудники учреждений должны были предоставить последним определенную сумму.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий были выявлены факты неоднократного вымогательства и получения руководителем отдела Западного офиса Госслужбы неправомерной выгоды. Сегодня, 15 января, должностное лицо было задержано во время получения очередного "транша" в сумме 30 тыс. гривен.

Фото (npu.gov.ua)

Напомним, во Львовской области задержали директора предприятия, который пытался дать правоохранителям взятку в размере 2 тысячи долларов, чтобы избежать ответственности за хищение бюджетных средств.