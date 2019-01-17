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У Дніпрі СБУ викрила на хабарі посадовця Держгеокадастру

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 18:10
У Дніпрі СБУ викрила на хабарі посадовця Держгеокадастру
Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Держслужбовець вимагав у підприємця 31 тис. доларів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ

Як зазначається, держслужбовець вимагав від місцевого жителя 31 тис. доларів. За вказану суму посадовець обіцяв продовжити строки дії договорів оренди двох земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться у Верхньодніпровському районі.

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць обласного центру після одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. 

Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, СБУ викрила на хабарі старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції у Чернігівській області. 

РБК-Україна писало, що 15 грудня у Львові поліція викрила на хабарі начальника відділу Західного офісу Державної аудиторської служби України.

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