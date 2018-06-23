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Интервью

В Днепре СБУ разоблачила незаконную схему использования земли структурами экс-нардепа от "Партии регионов"

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 11:00
Фото: Днепр (ssu.gov.ua)
Фото: Днепр (ssu.gov.ua)

Ряд коммерческий структур незаконно получил в аренду земелю, которая находится в коммунальной собственности

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили незаконную схему использования земли структурами экс-нардепа от "Партии регионов". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили противоправную схему использования земельных участков в Днепре структурами, подконтрольными одному из бывших народных депутатов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ряд коммерческий структур незаконно получил в аренду земелю, которая находится в коммунальной собственности.

В настоящее время по материалам правоохранителей суд вернул в собственность Днепровской горсовета земельный участок площадью 5,4 гектара. Кроме того, по решению суда были расторгнуты договоры аренды, возвращены в собственность города и взыскано задолженности по арендной плате земли в Днепре площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 млн гривен.

"Сотрудники СБ Украины установили, что фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых "Д/ЛНР", бывший народный депутат Украины от "Партии регионов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вернул из незаконного владения часть пляжа на берегу Черного моря в Николаевской области.

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Теги публикации: ФК Днепр, Служба безопасности Украины, земля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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